Kyiv Post оприлюднив "документ" АП 2016 року про утримання топблогерів, ексчиновник АП Горковенко заявив, що це "тупий фейк"

Публікацію видання прокоментувала у Facebook журналістка-розслідувачка Анна Бабинець, інформує Цензор.НЕТ.

"Феєрична історія від Kyiv Post. Володимир Горковенко, який відповідав за комунікації у адміністрації президента Порошенка, забув у своєму робочому кабінеті документи про те, як за тих часів наймали відомих блогерів для дискредитаційних кампаній, кому скільки платили та інше. На утримання топблогерів Порошенко витрачав 30.000 доларів на місяць. Добре пригадую як всі ці "топи" мочили Слідство.Інфо і, зокрема, мене за "офшори Порошенка". Як радили мені варити борщ замість розбиратися з кіпрським документами. Тепер бачу, що це всього за максимум $1500 на місяць. Серйозно? Так мало коштує писати будь-що під замовлення з елементами особистих образ, маючи репутацію "топблогера"? Трохи розчарована, думала, це дорожче", - написала журналістка.

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Своєю чергою колишній глава відділу зв'язків департаменту інформаційної політики АП Володимир Горковенко заявив, що жодних документів не забував і розміщенням джинси не займався.

"Все таки Kyiv Post клєпає "джинсу" - низькопробну, примітивну і смішну. Те, що опублікували, - тупий фейк, від якого тхне Офісом Президента далеко за межами Печерських пагорбів. Якого бородатого ви взяли, що папірці є "моїми документами"? Покажіть мій підпис. Немає? Тоді це вже не документ. Таких доків я можу намалювати хоч тонну, поки принтер не зламається. Ті, хто задумав цей фейк, мене геть не знають. У мане не могло бути ні "документів", ні особистих папірців, написаних російською. Це мова спілкування нинішнього ОПУ. Ну не можна ж так палитися. Навіть фейк якісно не можуть зробити. І ще, дуже цікаве! "Документи" аж 2015 року!!! Ви серйозно? Не смішіть мої мешти", - зазначив Горковенко.



