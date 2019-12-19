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19.12.19 16:35

"Побічний ефект" ігроманії може перекреслити все позитивне від легалізації, - Тополя

Ігнорування в законопроєкті про легалізацію грального бізнесу питання захисту від лудоманії може звести нанівець усі потенційні переваги процесу легалізації.

"Побічний ефект" ігроманії може перекреслити все позитивне від легалізації, - Тополя

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив консультант Комітету Верховної Ради України з прав людини, молодіжний посол UNICEF Ukraine в Україні Тарас Тополя.

"За статистикою, переважна більшість відвідувачів ігрових залів в Україні - чоловіки із невисоким місячним доходом, які грають системно. Непоодинокі випадки, коли в азарті гравці віддають у заставу власне і родинне майно. Несуть речі у ломбарди, беруть кредити на десятки-сотні тисяч гривень. І... все програють. Чи потрібно пояснювати, в які негаразди для близьких та рідних обертаються такі вчинки? Руйнуються сім‘ї, страждають дорослі і діти... Наскільки мені відомо, після опрацювання десяти документів, вчора на профільному комітеті був підтриманий досить сумнівний варіант законопроєкту. Сьогодні Парламент буде голосувати закон у першому читанні. В Україну незабаром повернуться легальні гральні автомати і казино... Авжеж, це великі надходження до бюджету, проте "побічний ефект" ігроманії може перекреслити все!!!" - заявляє експерт.

На його думку, в документі обов'язково мають бути відображені такі питання:

  1. В майбутньому законі першочергово має бути прописаний механізм жорсткого фінмоніторингу, контролю за процесом видачі ліцензій. Одразу, а не через два-три роки!
    2. Держава має створити обов’язкові державні реєстри, в яких буде зазначатись вся інформація, починаючи від ідентифікації гравця, суми ставок, кількості гральних автоматів, кредитних зобов’язаннях і т.д.
    3. Мають бути встановлені чіткі обмеження щодо розташування казино та гральних автоматів. Найкраще - окремі гральні зони в окремих готелях, курортних місцях, за межами населених пунктів.
    4. Обговорення фінальної версії закону необхідно винести за межі Парламенту. Долучити до розробки відповідного законопроекту громадськість, в тому числі юристів сімейного права.
    5. Зобов‘язати компанії вказувати кінцевих бенефіціарів бізнесу. Шляхом публічної дискусії прийти до рішення чи можуть бути кінцевими бенефіціарами громадяни і компанії Російської Федерації.
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