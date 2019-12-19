"Побічний ефект" ігроманії може перекреслити все позитивне від легалізації, - Тополя

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив консультант Комітету Верховної Ради України з прав людини, молодіжний посол UNICEF Ukraine в Україні Тарас Тополя.

"За статистикою, переважна більшість відвідувачів ігрових залів в Україні - чоловіки із невисоким місячним доходом, які грають системно. Непоодинокі випадки, коли в азарті гравці віддають у заставу власне і родинне майно. Несуть речі у ломбарди, беруть кредити на десятки-сотні тисяч гривень. І... все програють. Чи потрібно пояснювати, в які негаразди для близьких та рідних обертаються такі вчинки? Руйнуються сім‘ї, страждають дорослі і діти... Наскільки мені відомо, після опрацювання десяти документів, вчора на профільному комітеті був підтриманий досить сумнівний варіант законопроєкту. Сьогодні Парламент буде голосувати закон у першому читанні. В Україну незабаром повернуться легальні гральні автомати і казино... Авжеж, це великі надходження до бюджету, проте "побічний ефект" ігроманії може перекреслити все!!!" - заявляє експерт.

На його думку, в документі обов'язково мають бути відображені такі питання: