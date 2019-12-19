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19.12.19 15:45

ЄС продовжив на пів року санкції проти РФ (оновлено)

Рада ЄС ухвалила рішення про продовження секторальних економічних санкцій щодо Росії на чергові шість місяців

ЄС продовжив на пів року санкції проти РФ (оновлено)

Про це повідомила в четвер пресслужба Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні Рада ЄС продовжила санкції щодо певних секторів російської економіки до 31 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні, поширеному в Брюсселі.

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Це юридичне оформлення політичного рішення глав держав і урядів Євросоюзу, ухваленого 12 грудня на саміті ЄС на основі повідомлень європейських лідерів канцлера ФРН Ангели Меркель і президента Франції Емманюеля Макрона про виконання Мінських угод за підсумком чотиристоронньої зустрічі України, Німеччини, Франції та РФ у "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня 2019 року.

Продовження набуде чинності після публікації постанови Ради ЄС в "Офіційному журналі" Євросоюзу.

Востаннє Рада ЄС продовжувала ці санкції 27 червня 2019 року, і вони діють до 31 січня 2020 року.

Економічні санкції містять:

- обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських фінансових установ з мажоритарною часткою держави в статутному капіталі та їхніх дочірніх підрозділів, в яких ці організації мають мажоритарну частку і які засновані за межами ЄС, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній;

- експортну та імпортну заборону на торгівлю зброєю;

- введення заборони на експорт до Росії товарів подвійного призначення для військових потреб або для російської армії;

- обмеження доступу Росії до окремих, які мають стратегічне значення, технологій і послуг, які можуть використовуватися для розробки і видобутку нафти.

Економічні санкції були спочатку введені 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь на "дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні". Потім ці заходи були посилені у вересні 2014 року.

На своєму засіданні 19 березня 2015 року Європейська рада ухвалила рішення зв'язати терміни дії економічних санкцій з повною реалізацією Мінських угод, яка в той час була передбачена на 31 грудня 2015 року.

Крім економічних санкцій, щодо Росії діють інші обмежувальні заходи ЄС: індивідуальні заходи проти фізичних та юридичних осіб і заходи у зв'язку з незаконною анексією Криму і Севастополя.

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