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19.12.19 16:30

Можливість проведення місцевих виборів в ОРДЛО проясниться після наступного "нормандського саміту", - Єрмак

Питання можливості проведення в жовтні 2020 року місцевих виборів по всій території України, включно з окупованими окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), може прояснитися на наступній зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, РФ), запланованій на квітень 2020 року, вважає помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак.

Можливість проведення місцевих виборів в ОРДЛО проясниться після наступного "нормандського саміту", - Єрмак

"Думаю, так", - сказав Єрмак в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на відповідне запитання, передає Цензор.НЕТ.

"Тому що є певні терміни. За 90 днів до виборів мають бути виведені всі іноземні збройні формування, роззброєні незаконні збройні формування. Це час", - пояснив він.

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У цьому контексті помічник президента нагадав, що протяжність лінії зіткнення становить 426 км. "Тобто це не один день. І це має бути щоденна робота, забувши про вихідні та свята. У нас таке бажання є. Якщо буде таке бажання і з того боку, то ми готові. Проведення виборів на всій території України - це було б дуже символічно", - сказав Єрмак.

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