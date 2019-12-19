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19.12.19 16:15

Супутниковий моніторинг EOS показав, скільки української землі залишається у "тіні"

Українсько-американська компанія EOS Crop Monitoring запустила інтерактивну супутникову карту реального стану полів по всій країні. Моніторинг показав значне розходження між даними у кадастрі та фактичною ситуацією.

Всього полів на незареєстрованих землях близько 4,3 млн га. Про це повідомляється в пресрелізі компанії.

На карті можна побачити, що площа посівів ріпаку в Херсонській області, за даними супутників, складає 117,8 тис. га. Це на тритину більше за інформацію у кадастрі. Або ж, на прикладі Дніпропетровської області видно 136,4 тис. га полів на незареєстрованих у державному кадастрі землях.

Карта використовує результати дослідження, яке проводилося EOS DA разом з Інститутом космічних досліджень НАН і ДКА України у рамках проєкту Світового Банку Землі. Зараз результати дослідження використовуються Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Карта EOS Crop Monitoring знаходиться у вільному доступі на сайті.

Супутниковий моніторинг EOS показав, скільки української землі залишається у тіні 01

Нагадаємо, що 21 листопада міністр Тимофій Милованов зробив презентацію супутникового моніторингу українських полів. При цьому міністр публічно не озвучив ні виконавця, ні джерела фінансування цього проєкту.

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