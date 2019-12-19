Україна має намір формувати пояс спільної безпеки з міжнародними партнерами в Чорноморському регіоні, - Міноборони

"Один із наших пріоритетів - це безпека Чорноморського регіону. Україна зацікавлена в тому, щоб постійно зберігалася увагу міжнародної спільноти до Чорноморського регіону та насамперед до окупації Криму", - сказала Фролова під час презентації "Програми трансформації Міністерства оборони та Збройних сил України" у четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Заступник міністра наголосила, що ситуація з безпекою у Чорноморському регіоні через агресивні дії РФ продовжує ускладнюватися та погіршуватися. "Це турбує не лише нас, а й країн-партнерів. Тому ми бачимо лідируючу роль України у формуванні спільної позиції щодо стратегії гарантування безпеки саме у Чорноморському регіоні", - зазначила Фролова.

Крім того, вона додала, що агресивні дії РФ у регіоні завдають і економічний збиток Україні.

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"Ми нарощуватимемо бойову здатність Військово-Морських сил, розвиватимемо систему охорони та оборони морського узбережжя, розвиватимемо нову інфраструктуру базування Військово-Морських сил і симетрично реагуватимемо на загрози з моря, а саме формуватимемо пояс спільної безпеки з нашими партнерами у Чорноморському регіоні", - заявила заступник міністра.

За її словами, наразі вже триває робота щодо регіональної взаємодії з країнами Чорноморського регіону, для того, щоб мати можливість протидіяти агресивним діям РФ.

Крім того, Україна продовжить проводити переговори для збільшення присутності НАТО та країн-членів Альянсу в регіоні.