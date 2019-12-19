Розкрито групу, яка вкрала через маніпуляції з ПЗ програми лояльності мережі супермаркетів 2 млн грн, - кіберполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До складу групи входило п’ять осіб. Усі вони є мешканцями Дніпропетровщини віком від 30 до 45 років.

Отримавши інформацію щодо вразливості програмного забезпечення, призначеного для роботи програми лояльності для клієнтів мережі супермаркетів, зловмисники використали її для особистого збагачення. Так, використовуючи отримані дані, вони мали можливість обготівковувати зараховані бонусні кошти через каси магазинів.

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Всі шахрайські дії проводилися під час роботи в особистому кабінеті користувача, встановленому у додатку управління бонусною карткою. При цьому первинний балансовий рахунок на картках шахраї відновлювали через певні програмні маніпуляції в додатках, фактично не поповнюючи рахунки. Це давало можливість їм проводити зняття коштів повторно необмежену кількість разів.

Бонусні картки зловмисники оформлювали за допомогою підроблених, втрачених та викрадених паспортів і документів.

За пів року фігуранти провели більше двох тисяч операцій зі зняття готівки з вищевказаних карток. За попередніми даними, торгівельній мережі спричинено збитків на суму близько двох мільйонів гривень.

Правоохоронці провели декілька обшуків за місцями проживання учасників злочинної групи. У результаті вилучено додаткові носії інформації, банківські катки та картки учасників програми лояльності всеукраїнської мережі магазинів. Крім того, за місцем проживання одного з учасників групи, поліцейські вилучили майже пів сотні пакетів зі вмістом наркотичних засобів, бойовий пістолет та патрони до нього.

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Трьом учасникам групи вже оголошено про підозру. Одного з них затримано в порядку ст. 208 КПК України з додатковою правовою кваліфікацією його дій, що передбачена ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Вирішується питання щодо оголошення підозри ще двом учасникам групи.