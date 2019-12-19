Директора НАБУ Ситника включено в список корупціонерів НАЗК. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з даними Єдиного держреєстру Нацагентства із запобігання корупції, приводом для цього стало "порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків".

"Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 гривень із конфіскацією подарунків у дохід держави", - зазначено в реєстрі.

Нагадаємо, що 13 грудня Рівненський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу і залишив без змін постанову Сарненського районного суду Рівненської області від 6 вересня 2019 щодо Ситника про визнання його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172-5 КУпАП. Йдеться про елітний відпочинок Артема Ситника на мисливській базі в Рівненській області, за який неодноразово платили інші особи. Згідно з Положенням про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, дані в цей реєстр щодо Ситника повинні були внести впродовж 3-х робочих днів.