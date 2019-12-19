"Святий Миколай" приїхав до львівських військових на БТР. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Сьогодні у 80-ій десантно-штурмовій бригаді влаштували День відкритих дверей - відбулися показові виступи військовослужбовців.

"Всі покоління, що пройшли через горнило цієї бригади, показали себе дуже добре. Бригада з 1992 року служить українському народу, захищає його. Завжди бригада була першою. В ніч з 12 на 13 квітня 2014 саме 3-тя десантно-штурмова рота зробила героїчний марш по території, яку займали незаконні збройні формування від Луганська до Слов'янська, здійснювали розвідку", - заявив перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль, назвавши бригаду "зразком для особового складу ЗСУ".

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Окрема десантно-штурмова бригада (первинна назва 80 парашутно-десантний полк) була сформована в 1955 році. Перше місце дислокації полку - Гайжюнай. У 1960 році полк передислокували в Баку, а з 1979 року військова частина була передислокована на Львівщину. Відтоді День частини відзначають 19 грудня.

Десантники з 2014 року брали участь у визволенні Слов'янська, виконували бойові завдання в Георгіївці, Хрящуватому, Новосвітлівці, Червоному, Круглику, Переможному, брали участь в обороні Луганського аеропорту та боях за Донецький аеропорт.