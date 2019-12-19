ДАБІ анулювала дозвіл на будівництво чергового скандального об'єкта на Печерську

Державна архітектурно-будівельна інспекція України анулювала дозвіл на будівництво чергового скандального об’єкту по вул Вільшанскій, 2-Б у Печерському районі Києва, повідомляє пресслужба відомства.

Там намагались розташувати великий житловий, офісно-торговельний та спортивно-оздоровчій комплекс з вбудованою інфраструктурою та підземним паркінгом. Як виявила позапланова перевірка ДАБ, у вересні поточного року Департамент містобудування та архітектури КМДА видав забудовникові містобудівні умови та обмеження – незважаючи на наявні невідповідності. Забудовник всупереч здорового глузду намагався вигнати хмарочос там, де його ні за яких умов не може бути. А чиновники це погодили.

Головний інспектор будівельного нагляду скасував дію містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. Відтак, будівництво об’єкту по вул. Вільшанська, 2-6 у Печерському районі столиці признано незаконним. За словами в.о. Голови Держархбудінспекції Олександра Строкача, оперативно відреагувати на ситуацію ДАБІ допомогли небайдужі городяни та ЗМІ, які звернули увагу на проблемний об’єкт. "Спільними зусиллями з громадськістю поступово ми наводимо лад у містобудівній діяльності столиці," - підкреслив Олександр Строкач.

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