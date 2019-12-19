Члени НАЗК перед звільненням виплатили собі по 100-180 тис. грн матеріальної допомоги, - Новак

Про це на брифінгу в Києві розповіла в.о. керівника НАЗК Наталія Новак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли я прийшла в НАЗК, керівництво самоліквідувалось, там вже нікого не було. Всі вони звільнились, забрали трудові книжки, виплатили собі матеріальну допомогу "на соціально-економічні потреби", - зазначила вона.

Новак також поскаржилась, що у зв'язку з виплатою згаданої матеріальної допомоги, "коштів в бюджеті НАЗК було недостатньо для того, щоб можна було до кінця року виплатити зарплати".

Новак уточнила розмір матеріальної допомоги: "Я не пам'ятаю точну суму, але йдеться про всіх п'ятьох членів НАЗК і одного виконувача обов'язків керівника апарату НАЗК. І це були суми від 100 до 180 тисяч гривень".

Вона також зауважила, що такі дії передбачені законодавчо - і "це, скоріше, питання етики і моралі".

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