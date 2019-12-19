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19.12.19 19:08

Денісова відвідала українців у тюрмах Таїланду: тіснота, антисанітарія, немає доступу до питної води

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відвідала громадян України, яких утримують у 4 в'язницях Таїланду.

Денісова відвідала українців у тюрмах Таїланду: тіснота, антисанітарія, немає доступу до питної води

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу зазначити, що в тайських в'язницях є низка порушень, а саме: недотримання норми площі на одну людину, санітарні умови не відповідають встановленим нормам, немає доступу до чистої питної води. Деякі ув'язнені українці вимагають надання кваліфікованого лікування, яке відсутнє в переліку доступної медичної допомоги в пенітенціарних установах Таїланду. Також відсутній доступ до спортмайданчика", - написала вона.

За словами Денісової, в українців, які відбувають ув'язнення в Таїланді, немає можливості отримувати новини з рідної країни. Все, що їм доступно - тайські серіали без субтитрів. На спілкування з родичами діють обмеження за часом.

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"За результатами зустрічі з омбудсменом Таїланду сприятимемо, щоб наші країни в найкоротші терміни підписали Угоду про передачу засуджених... Тайська сторона пообіцяла з'ясувати можливість прискорення розгляду клопотань про індивідуальні королівські помилування", - написала Денісова.

Денісова відвідала українців у тюрмах Таїланду: тіснота, антисанітарія, немає доступу до питної води 01
Денісова відвідала українців у тюрмах Таїланду: тіснота, антисанітарія, немає доступу до питної води 02

Денісова відвідала українців у тюрмах Таїланду: тіснота, антисанітарія, немає доступу до питної води 03Денісова відвідала українців у тюрмах Таїланду: тіснота, антисанітарія, немає доступу до питної води 04

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