Верховна Рада ухвалила закон про тимчасові слідчі комісії з урахуванням більшості пропозицій президента (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 337 народних депутатів

Парламент голосував за кожну поправку президента окремо. Всього їх було 10. Поправка №4 була відхилена, інші - враховані Радою.

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Народні депутати погодилися з додатком президента, що статус і порядок діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії, яка створюється Верховною Радою відповідно до статті 111 Конституції України для проведення розслідування під час процедури усунення президента з поста в порядку імпічменту суттєво відрізняється від статусу і порядку діяльності тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій, що створюються парламентом відповідно до статті 89 Конституції України і тому унормування діяльності такої комісії в даному законі є невиправданим.

Рада також погодилася з президентом, що Організація і порядок діяльності слідчих комісій і спеціальних комісій визначаються Конституцією України, Регламентом Верховної Ради та іншими законами, а не постановами парламенту.

Депутати не врахували пропозицію президента про те, що мають бути чітко визначені підстави створення таких комісій, "тобто встановлено критерії визначення суспільного інтересу".

На думку президента, "такі підстави повинні кореспондувати з конституційно визначеними повноваженнями Верховної Ради".

Рада пояснила свою незгоду з пропозицією президента тим, що рішення про створення тимчасової слідчої комісії ухвалює Верховна Рада в межах повноважень визначених Конституцією України.

"Крім цього, Конституція України не розкриває зміст словосполучення "суспільний інтерес", має оціночний характер, а його критерії можуть з часом змінюватися, а тому не можуть бути формалізовані", наголошується в зауваженнях профільного комітету до пропозиції президента в порівняльній таблиці.