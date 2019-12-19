День святого Миколая, "Потураєв - п#дор" і "коли ти фізично зможеш бути в салоні", - з листування нардепів 19 грудня. ФОТОрепортаж

День роботи ВР 19 грудня. Верховна Рада в об'єктиві кореспондента Цензор.НЕТ

Депутатське звернення

Вадим Новинський з колегою

Опальний Богдан Яременко

Нарада в президії ВР

Замислений спікер Разумков

Подарунки депутатам від святого Миколая







"Коли ти фізично зможеш бути в салоні" - листування нардепа Олександра Кабанова з "СН"

У звязку із прийняттям вчора Верховною Радою Кошторису Верховної ради на 2019 рук, прохання сьогодні написати заяву на імя Першого заступника керівника Апарату керуючого справами Боднара ПО, з проханням здійснити виплати коштів на компенсацію транспортних витрат та витрат на житло.





Давид Арахамія і Святослав Вакарчук





Сектор фракції СН





"Потураєв - п#дор" - переписка нардепа Сергія Шахова





Конфіденційне спілкування нардепів

Глава "енергетичного" комітету ВР Андрій Герус





"Теж сайдьот" - переписка нардепа Марченка

Вадим Рабинович і Юлія Тимошенко







За трибуною - Андрій Герус