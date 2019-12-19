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19.12.19 22:14

День святого Миколая, "Потураєв - п#дор" і "коли ти фізично зможеш бути в салоні", - з листування нардепів 19 грудня. ФОТОрепортаж

У робочий день 19 грудня народні депутати ухвалювали закони про "злодіїв у законі" і видобутку бурштину, листувалися і займалися особистими справами.

День святого Миколая, "Потураєв - п#дор" і "коли ти фізично зможеш бути в салоні", - з листування нардепів 19 грудня. ФОТОрепортаж

День роботи ВР 19 грудня. Верховна Рада в об'єктиві кореспондента Цензор.НЕТ

День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 01

Депутатське звернення

День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 02

Вадим Новинський з колегою

День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 03

Опальний Богдан Яременко

День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 04

Нарада в президії ВР

День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 05

Замислений спікер Разумков

День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 06

Подарунки депутатам від святого Миколая


День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 07
День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 08

"Коли ти фізично зможеш бути в салоні" - листування нардепа Олександра Кабанова з "СН"

День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 09

У звязку із прийняттям вчора Верховною Радою Кошторису Верховної ради на 2019 рук, прохання сьогодні написати заяву на імя Першого заступника керівника Апарату керуючого справами Боднара ПО, з проханням здійснити виплати коштів на компенсацію транспортних витрат та витрат на житло.


День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 10

День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 11

Давид Арахамія і Святослав Вакарчук


День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 12

Сектор фракції СН

День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 13
День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 14

"Потураєв - п#дор" - переписка нардепа Сергія Шахова


День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 15

Конфіденційне спілкування нардепів

День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 16

Глава "енергетичного" комітету ВР Андрій Герус

День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 17
День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 18

"Теж сайдьот" - переписка нардепа Марченка

День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 19

Вадим Рабинович і Юлія Тимошенко


День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 20
День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 21

За трибуною - Андрій Герус

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