Суд замінив екс-беркутівцю Марінченку утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт

Про це повідомив прокурор у справі п’ятьох колишніх "беркутівців", обвинувачених у масових розстрілах людей на Майдані 20 лютого 2014 року, Ігор Земсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, суд, змінивши Марінченку запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, аргументував своє рішення тим, що зменшено обсяг підозри, тобто, що сторона обвинувачення не здобула доказів про те, що Марінченко стріляв у потерпілих. Також суд констатував, що автомат Марінченка не зник і нині перебуває на обліку в поліції.

Земсков додав, що головним чином суд керувався тим, що не здобуто доказів провини Марінченка за статтею 258 Кримінального кодексу (терористичний акт). Разом з тим, як зазначив прокурор, в ухвалі суду зазначається, що ризик переховування Марінченка від слідства залишився.

Окрім того, як зазначають і адвокати потерпілих, і прокурори, наразі невирішеною є ще одна юридична колізія. З огляду на слова головуючого у справі судді Сергія Дячука про те, що вирок екс-"беркутівцям" суд виноситиме не менше року, не відомо, як і хто розглядатиме питання щодо подовження запобіжних заходів обвинувачуваним кожні два місяці, з огляду на те, що суд рік перебуватиме у нарадчій кімнаті.

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За словами адвоката потерпілих Євгенії Закревської, в українському судочинстві ще не було прецедентів, коли суд писав вирок понад два місяці, тобто понад максимальний термін, на який може бути обрано запобіжні заходи обвинувачуваним. Нагадаємо, що якщо суд не продовжує запобіжний захід обвинувачуваному або підозрюваному, то після закінчення терміну, на який був обраний запобіжний захід, він втрачає чинність, й особа стає вільною у пересуванні.

Марінченко - вже другий з п’ятьох обвинувачених у справі екс-"беркутівців", яким впродовж поточного року суд змінив запобіжний захід тримання під вартою на більш м’який. При цьому Сергію Тамтурі суд спочатку пом’якшив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, на згодом - на нічний.

Нагадуємо, Святошинський районний суд Києва розглядає справу проти екс-"беркутівців" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Марінченка, Тамтури й Олега Янішевського, яких обвинувачують у масових розстрілах людей на Майдані 20 лютого 2014 року. Цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов’язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.

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