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19.12.19 19:37

Україна продовжила угоду з Нідерландами у справі про катастрофу MH17

Верховна рада України продовжила угоду з Нідерландами про співпрацю щодо катастрофи MH17.

Україна продовжила угоду з Нідерландами у справі про катастрофу MH17

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на сайт ВР, відповідне рішення підтримали 324 нардепи.

Зокрема, нардепи проголосували за законопроєкт, який дозволить ратифікувати угоду (у формі обміну нотами) щодо катастрофи MH17 між Україною та Нідерландами. Таким чином, сторони продовжать дію Міжнародної місії захисту розслідування до 1 серпня 2020 року.

Цей закон сприятиме подальшому практичному залученню Нідерландів до розслідування причин авіаційної катастрофи рейса МН17.

Зазначимо, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, українська сторона передала Нідерландам повноваження на проведення розслідування причин і наслідків авіаційної катастрофи, яка сталася на Донбасі 17 липня 2014 року.

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