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19.12.19 19:42

Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про приведення військових звань ЗСУ до стандартів НАТО

Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт №2247 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців", яким передбачається приведення діючої системи військових звань Збройних сил України у відповідність зі стандартами НАТО.

Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про приведення військових звань ЗСУ до стандартів НАТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт у першому читанні підтримали 267 народних депутатів.

Документ вносить зміни до статутів Збройних Сил України та адаптує їх під норми армій країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Зокрема, тепер зі списку звань Збройних Сил пропаде генерал-полковник і генерал армії України: першого називатимуть "генерал", друге зникне з переліку зовсім. Наступним після полковника у військовій ієрархії буде введено нове звання бригадного генерала, по старшинству після якого буде генерал-майор.

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У Військово-морських силах звання бригадного генерала відповідатиме чину командор-адмірала, також введеного законопроєктом №2247.

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