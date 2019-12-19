Фінал Всеукраїнського чемпіонату з бразильського джіу-джитсу завершився в Києві. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Турнір є частиною Всеукраїнського рейтингового чемпіонату з бразильського джіу-джитсу "Ukraine National Challenge 2019".

Цей чемпіонат - наймасштабніший і найвагоміший в Україні. На відкритий фінальний етап з'їхалося понад 1000 учасників з України та Європи в категоріях: діти, юнаки, дорослі і майстри. Бої на 10 татамі оцінювали запрошені рефері міжнародного класу. Було розіграно 170 комплектів медалей, вручено кубки за командні місця, а також визначено найсильніших спортсменів України.

Команда Костянтина Кропивки, тренера з бразильського джіу-джитсу з Кривого Рогу, повезла з Києва п'ять золотих і одну срібну медаль: "Моє новорічне бажання - щоб Україна розвивалася такими ж темпами, як розвивається бразильське джіу-джитсу в Україні! Зараз в нашій країні проводять такі масштабні змагання як у Європі. Два роки тому ми про таке навіть не мріяли! 10 ​​татамі, понад 10 країн-учасниць, щоразу медалі та чудові нагороди від спонсорів. Те, як зростає рівень наших джитсерів і тренерів - це окрема тема! Не можу не сказати свою подяку організаторам таких епічних змагань - Ukrainian Federation Brazilian Jiu Jitsu", - зазначають в UFBJJ!

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Президент Української федерації бразильського джіу-джитсу (UFBJJ) Георгій Лаговський каже, що інтерес до цього виду спорту з року в рік зростає.

"Цьогоріч наш чемпіонат пройшов у чотирьох прекрасних містах України - в Києві, Харкові, Одесі та Львові і дав можливість проявити себе тисячам спортсменів з усіх куточків України віком від 4 років і вище. Я з оптимізмом дивлюся в майбутнє і як керівник Всеукраїнської федерації бразильського джіу-джитсу (UFBJJ) зроблю все можливе, щоб темпи розвитку цього виду спорту тільки збільшувалися", - сказав Георгій Лаговський.

















