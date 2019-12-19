Головну ялинку України відкрили на Софійській площі в Києві. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Висота ялинки - понад 20 метрів. Цього року її прикрасили 800 новорічними іграшками та понад 3 км різнокольорових гірлянд. Навколо ялинки розгорнеться восьмиконечная зірка з яскравих гірлянд.
У День Святого Миколая, 19 грудня, також урочисто запалять вогні на ялинці на Контрактовій площі.
На Софійській площі кияни та гості столиці можуть відвідати казкове містечко "Чотири королівства", а на Контрактовій площі - етнічне містечко з українськими народними традиціями.