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19.12.19 20:32

Головну ялинку України відкрили на Софійській площі в Києві. ФОТО

Сьогодні, 19 грудня, в Києві на Софійській площі запалили головну ялинку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Головну ялинку України відкрили на Софійській площі в Києві 01

Висота ялинки - понад 20 метрів. Цього року її прикрасили 800 новорічними іграшками та понад 3 км різнокольорових гірлянд. Навколо ялинки розгорнеться восьмиконечная зірка з яскравих гірлянд.

У День Святого Миколая, 19 грудня, також урочисто запалять вогні на ялинці на Контрактовій площі.

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На Софійській площі кияни та гості столиці можуть відвідати казкове містечко "Чотири королівства", а на Контрактовій площі - етнічне містечко з українськими народними традиціями.

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