Коломойський очолить Наглядову раду телеканалу "1+1"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "1+1 медіа".

"Ігор Коломойський, як головний акціонер групи, очолить Наглядову раду ТОВ "ТРК "Студія 1+1"", - сказано в повідомленні.

Новим головою правління і генеральним директором "1+1 медіа" призначено Ярослава Пахольчука. Олександр Ткаченко, який обіймав цю посаду до того, як стати депутатом ВР від партії "Слуга народу", залишиться почесним президентом "1+1 медіа".

Таким чином компанія повідомляє про завершення процесу децентралізації і представляє оновлену структуру управління групою, зазначили в пресслужбі.

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