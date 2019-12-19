Зеленська і Скалецька відвідали дитячу лікарню в Боярці. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

Перша леді Олена Зеленська відвідала відділення неонатології та неврологічне відділення.

"З дозволу адміністрації лікарні для старших пацієнтів, у яких немає протипоказань, було влаштовано анімовану виставу. Дітей розважали казкові персонажі і фокусник. Малюки також не залишилися без подарунків - перша леді привезла для них книжки, набори для творчості і фрукти", - повідомили в пресслужбі.

"У такий світлий добрий день радісно повинно бути скрізь. Тому святий Миколай просив передати вам свято. А для батьків найбільший подарунок - ваше здоров'я. Тому одужуйте скоріше!" - цитує пресслужба слова Олени Зеленської, звернені до пацієнтів дитячої лікарні.

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