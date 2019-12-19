Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.12.19 21:21

Росії направлено ​​ноту протесту через відправку чергового "гумконвою" на окупований Донбас, - МЗС

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту в зв'язку з черговою відправкою вантажівок "гуманітарного конвою" на окуповану частину Донбасу.

Росії направлено ​​ноту протесту через відправку чергового "гумконвою" на окупований Донбас, - МЗС

Про це в Твіттері повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Реагуючи на чергове порушення Росією суверенітету України - направлення так званого "гуманітарного конвою" у тимчасово окуповані райони українського Донбасу, російській стороні передано ноту протесту", - написала Зеленко.

Нагадуємо, 19 грудня російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення 96-го "гуманітарного конвою" через пункти пропуску "Матвєєв Курган" і "Донецьк". З 05:00 до 06:00 19 грудня через російські пункти пропуску пройшли дві колони "гумконвою" загальною чисельністю 17 вантажівок.

Росії направлено ​​ноту протесту через відправку чергового гумконвою на окупований Донбас, - МЗС 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100