Терористи відмовилися проводити завтра відеоконференцію з питання обміну полоненими, але вона може відбутися в понеділок

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на підконтрольні окупантам ЗМІ.

Так званий "міністр закордонних справ" незаконного збройного формування "ДНР" Наталія Ніконорова заявила, що відеоконференція з підготовки процесу обміну полоненими може відбутися в понеділок, 23 грудня.

При цьому вона додала, що заява представника України в ТКГ Леоніда Кучми про необхідність 20 грудня провести переговори є "яскравим підтвердженням прагнення української сторони до піару".

Також вона зазначила, що в Мінську українська сторона продемонструвала неготовність до обміну полоненими.

"Проводити відеоконференцію завтра не є доцільним і ефективним, оскільки навряд чи українські представники могли за один день прийняти якісь серйозні рішення у даному напрямку", - зазначила Ніконорова.

Зі свого боку, так званий "міністр закордонних справ" НЗФ "ЛНР" Владислав Дейнего заявив, що Україна не підтверджує здатність повноцінно підготувати до обміну всіх, хто включений в актуальні списки підтверджених утримуваних осіб.

Крім того, "омбудсмен" незаконного збройного формування "ДНР" Дарина Морозова заявила, що їхня сторона готова до обміну полоненими з українською стороною за новою формулою. За її словами, українська сторона нібито підтвердила готовність передати 88 осіб, у відповідь сили, які контролюють Донецьк, мають віддати 53 особи.

Напередодні в Мінську сторони не погодили дату обміну утримуваними, не визначили дату нового перемир'я, заявивши про прихильність встановленню "режиму тиші", який був оголошений у липні 2019 року.

За словами представника України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Валерії Лутковської, сторони погодили безліч технічних деталей обміну. Але "в останній момент всі домовленості зруйнували представники Луганська".

Представник України в ТКГ Леонід Кучма заявив, що 20 грудня сторони спробують домовитися про обмін на скайп-конференції.

Як повідомлялося раніше, за даними СБУ у полоні в окупантів на Донбасі перебувають 250 осіб.