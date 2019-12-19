Автором української ідентичності був граф Потоцький, - Путін

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент видання "ГОРДОН".

"Ось у нас суперечки з Україною йдуть і так далі. Є українська ідентичність. Так, вона сформована. Хто був автором? Граф Потоцький - відомий дослідник, вчений і письменник, який вперше заговорив про українців як про окремий етнос. Потім окремо були інші польські дослідження, які взагалі віднесли українців, навіть викреслили їх з числа слов'ян. Вони вважали, стверджували, що це нащадки якихось кочових народів. Але це все - повна нісенітниця, а ми маємо знати істину. Ми повинні розуміти, що на якомусь етапі пройшли такі елементи реальної ідентичності, ми повинні ставитися до цього з повагою. Ми робимо і будемо це робити", - сказав Путін.

Граф Станіслав Потоцький (1751-1805 роки) - державний і військовий діяч Речі Посполитої, Російської імперії, магнат і меценат.

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