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19.12.19 23:59

Розгляд правок до законопроєкту про ринок землі може затягнутися до лютого, - Арахамія

У проєкт закону про відкриття ринку землі внесли 2,5 тисячі поправок. На їхній розгляд Аграрному комітету ВР необхідно 10-12 робочих днів. За вчора і сьогодні комітет розглянув лише 208 правок.

Розгляд правок до законопроєкту про ринок землі може затягнутися до лютого, - Арахамія

Про це глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив в ефірі телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми отримали 2,5 тисячі правок, і ми їх зараз намагаємося розглянути в робочому режимі в аграрному комітеті. Але є деякі опозиційні сили, які намагаються зірвати процес. За вчорашні день і ніч, і нинішній ранок це було 208 правок. Схоже на те, що комітет має засідати 10-12 робочих днів, і потім це може бути винесено в зал. Це оптимістично...", - заявив Арахамія.

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За його підрахунками, за такого стану справ, голосування Ради щодо законопроєкту зможе відбутися не раніше лютого.

Напередодні під час засідання Аграрного комітету парламенту депутати від ОПЗЖ і "Батьківщини" заблокували розгляд поправок до законопроєкту, захопивши крісло глави аграрного комітету.

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