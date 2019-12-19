Україна, Росія і Єврокомісія "досягли принципової угоди" з транзиту газу

Про це на брифінгу заявив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
За його словами, переговори по газу в Берліні були дуже інтенсивними, а сторонам вдалося досягти угоди. При цьому він зазначив, що угода досягнута за всіма елементами.
Він додав, що угоду буде доопрацьовано 20 грудня.
"Я дякую міністру економіки та енергетики Німеччини за те, що прийняв нас сьогодні і допоміг у виробленні принципової угоди", - додав Шефчович.
Вказується, що зустріч тривала більше семи годин. Консультації провели, зокрема, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель і міністр економіки й енергетики Німеччини Петер Альтмаєр.
До складу української делегації увійшли міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко і глава нового "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон. Росію представляли глава "Газпрому" Олексій Міллер і міністр енергетики Олександр Новак.
31 грудня 2019 закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії про умови транспортування російського природного газу українською територією в Європу.