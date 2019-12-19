Україна, Росія і Єврокомісія "досягли принципової угоди" з транзиту газу

Про це на брифінгу заявив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, переговори по газу в Берліні були дуже інтенсивними, а сторонам вдалося досягти угоди. При цьому він зазначив, що угода досягнута за всіма елементами.

Він додав, що угоду буде доопрацьовано 20 грудня.

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"Я дякую міністру економіки та енергетики Німеччини за те, що прийняв нас сьогодні і допоміг у виробленні принципової угоди", - додав Шефчович.

Вказується, що зустріч тривала більше семи годин. Консультації провели, зокрема, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель і міністр економіки й енергетики Німеччини Петер Альтмаєр.

До складу української делегації увійшли міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко і глава нового "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон. Росію представляли глава "Газпрому" Олексій Міллер і міністр енергетики Олександр Новак.

31 грудня 2019 закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії про умови транспортування російського природного газу українською територією в Європу.