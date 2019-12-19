Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Греції і Канади. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час розмови з послом Грецької Республіки Володимир Зеленський підкреслив значний потенціал двостороннього співробітництва у торговельно-економічній сфері. Також було відзначено важливість розвитку співпраці у сфері туризму.

Під час зустрічі з послом Канади Ларисою Галадзою Президент наголосив, що поглиблення відносин особливого партнерства з Канадою має пріоритетне значення для України. Зеленський також відзначив необхідність подальших кроків з метою розвитку двосторонньої торгівлі та інвестиційної співпраці, зокрема розширення дії українсько-канадської Угоди про вільну торгівлю.

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Крім того, під час розмови була підкреслена важливість лібералізації режиму поїздок громадян України до Канади та готовність української сторони втілювати необхідні для цього реформи. Зеленський підтвердив запрошення прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо відвідати Україну з офіційним візитом.

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