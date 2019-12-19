"Споконвіку російські" болота можуть легко поміститися в одну Московську область, - Турчинов про заяву Путіна

Як передає Цензор.НЕТ, про це Турчинов заявив у коментарі журналістам.

Він зазначив: "Якщо від Росії відокремити території, які були приєднані за допомогою крові, насильства, зради і брехні, то "споконвіку російські" болота, що залишилися після цього, можуть легко поміститися в рамках однієї Московської області".

Так Олександр Турчинов прокоментував нинішню заяву В. Путіна про те, що до складу України входять "споконвіку російські землі і з цим треба щось робити".

За словами Турчинова, імперський реваншизм Путіна з маніакальним прагненням до перегляду кордонів європейських держав, які сформувалися після Другої світової війни, "є реальною загрозою миру і безпеки в Європі".

"Аналогічні прагнення Гітлера привели в минулому столітті до багатомільйонних жертв і жахів найкривавішої війни в історії людства. Історія Європи минулого століття і новітня історія нашої держави доводять незаперечну істину - з агресором не можна домовлятися, його потрібно жорстко зупиняти і перемагати", - резюмував Олександр Турчинов.

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