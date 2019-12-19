Окупаційна влада затримала жителя Сімферополя Дениса Кашука за підозрою у придбанні і зберіганні зброї

Про затримання Дениса Кашука виданню "Крим.Реалії" повідомив його адвокат Назім Шейхмамбетов, інформує Цензор.НЕТ.

Дружина Кашука Ольга розповіла, що чоловік не виходив на зв'язок з 17 грудня.

""Я звернулася в поліцію з приводу зникнення чоловіка. До мене додому приїхала оперативна група, тому що я дзвонила на 102, і взяла у мене свідчення і заяву з приводу зникнення людини. Також вони взяли його фотографію і зубну щітку. Я так розумію - біоматеріали", - розповіла вона.

Наступного дня в квартиру прийшли з обшуком співробітники ФСБ.

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Вилучили техніку і документи, які вважали потрібними. Ми запитали: що з чоловіком? Ми нічого про нього не знали. Вони сказали, що нібито він підозрюється у виготовленні вибухових речовин", - пояснила жінка.

Адвокат Назім Шейхмамбетов розповів, що ФСБ підозрює Кашука за двома статтями - 222 і 222.1 КК Росії ("незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів").

"Хочу зазначити, що мій підзахисний абсолютно аполітична людина, який займався своєю сім'єю, працював у сфері реклами", - сказав адвокат.

Суд щодо обрання запобіжного заходу має відбутися в п'ятницю, 20 грудня. Російська ФСБ поки не коментувала затримання Дениса Кашука.