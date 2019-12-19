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19.12.19 23:13

"Ми дуже якісно відпрацювали остаточний протокол рішення", - Оржель про переговори з РФ щодо транзиту газу

Україна, РФ і Єврокомісія за результатами переговорів, які пройшли у четвер в Берліні, напрацювали протокол, що наближає підписання транзитного контракту.

"Ми дуже якісно відпрацювали остаточний протокол рішення", - Оржель про переговори з РФ щодо транзиту газу

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель.

"Ми добре сьогодні попрацювали, ми дуже якісно відпрацювали остаточний протокол рішення, який наближає нас до підписання фінальних договорів", - сказав він.

За його словами, напрацювання мають бути узгоджені політичним керівництвом у Києві і Москві.

"Найближчим часом, я впевнений, ми досягнемо позитивних результатів для всіх сторін", - додав Оржель.

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