Першу хвилю атестації в ГПУ пройшло 610 прокурорів з 1339, - Чумак

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Чумак зазначив: "Сьогодні був останній день першої хвилі атестації прокуратури України. Зауважу ця перша хвиля почалася не з низової ланки, як це бувало раніше в інших державних органах для імітації бурхливої діяльності, а з самої її Голови. З генеральної прокуратури.

На старт цієї атестаці стали 1339 прокурорів. Після проведення анонімних тестів на знання законодавства та загальні здібності, їх залишилося 769.

Майже три тижні відбувався третій етап - співбесіди з прокурорами на предмет дотримання прокурорської етики, доброчесності та відповідності стилю життя задекларованим статкам.

Сьогодні є остаточна цифра людей що пройшли ці випробування. Їх 610! Увага 610! Таким чином, не успішно пройшли атестацію 729 осіб. Не 5,ні 10 навіть не 30 відсотків, а 55,5 % від стартової чисельності.

Зауважте, при цьому прокурори продовжували ходити у суди, брати участь у слідчих діях, оголошувати підозри і передавати справи за підслідністю.

Жоден корупційний скандал не став предметом дослідження суспільства тому що ніхто не зміг "домовитися" або "купити" собі місце в майбутній прокуратурі. А пішли такі не бідні і відомі всій країні люди!

Мало хто про це пише, згадує чи говорить. Тут же немає ніякої зради, ту все буденно, тихо та сумно. Тут суцільна перемога. І я точно знаю що це стане частиною Історії. Тектонічні зміни завжди приходять на гусячих лапках".