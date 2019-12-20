Переговори щодо газу з Києвом на високому рівні продовжаться 20 грудня в Мінську, - Газпром

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Переговори не технічні. Рівень високий. Від "Газпрому" - глава компанії Олексій Міллер", - сказали в компанії.

Напередодні в четвер у Берліні сторони погодили протокол з усього комплексу питань взаємовідносин Росії і України в газовій сфері, який повинен бути узгоджений на вищому рівні.

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"Ми сьогодні дійсно дуже добре попрацювали, підготували проект протоколу, детальний протокол, який у високому ступені готовності, який наразі вимагає узгодження і сподіваюся, що найближчим часом ми вийдемо на остаточні домовленості", - сказав за підсумками міністр енергетики РФ Олександр Новак.

Як повідомлялося, в Берліні в четвер відбулися російсько-українські переговори щодо газу за участю міністра економіки ФРН Петера Альтмаєра і уповноваженого федерального уряду ФРН щодо транзиту газу через Україну Георга Графа Вальдерзее, а також Мароша Шефчовича.