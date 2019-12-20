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20.12.19 07:52

"Продовжуємо погоджувати", - Вітренко заявив, що остаточної угоди про продовження транзиту газу між Києвом і Москвою не досягнуто

Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко за підсумками переговорів у Берліні щодо транзиту газу через Україну повідомив, що умови нового договору між Україною і Росією ще вимагають додаткового узгодження.

"Продовжуємо погоджувати", - Вітренко заявив, що остаточної угоди про продовження транзиту газу між Києвом і Москвою не досягнуто

"Закінчили черговий раунд переговорів у двосторонньому (з РФ) та тристоронньому (з ЄС) форматі щодо продовження транзиту газу у відповідності до європейських правил. Напрацьовані основні принципи угод, які потребують додаткового узгодження на політичному рівні", — Вітренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ.

Він зазначив, що після узгодження домовленостей про основні положення транзитної угоди її потрібно буде імплементувати на різних рівнях.

"Нафтогаз займає максимально конструктивну позицію на цих переговорах — Україна ще раз підтверджує свою надійність як транзитера газу в Європу",— додав Вітренко.

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Про відсутність домовленостей щодо ключових деталей угоди повідомляють hromadske і джерела, близькі до переговорного процесу.

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