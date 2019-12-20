Існує ймовірність, що газову угоду між Києвом і Москвою підпишуть до кінця року, - Шефчович

Про це після завершення в Берліні тристоронніх переговорів журналістам повідомив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так. Я цілком переконаний, що так", - сказав він у відповідь на запитання, чи реально підписати угоду до завершення 2019 року.

Шефчович зазначив, що процес узгодження досягнутих у Берліні домовленостей має бути завершений у Києві та Москві. І висловив упевненість, що це "буде зроблено в дуже короткі строки".

Говорити про те, чого сторонам вдалося досягти за підсумками багатогодинних перемовин, віцепрезидент Єврокомісії відмовився.

"Ми домовилися, що поки угода не буде принципово узгоджена в столицях, ми не розкриватимемо деталей", - пояснив він, запевнивши, що "прогрес є".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори щодо газу з Києвом на високому рівні продовжаться 20 грудня в Мінську, - Газпром

Віцепрезидент ЄК також висловив вдячність представникам України і РФ "за дуже конструктивний підхід" та відзначив внесок німецької сторони в досягнення домовленостей.

Як повідомлялося, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили за результатами п’ятого раунду газових переговорів про те, що "відпрацювали кінцевий протокол", який наближає сторони до підписання фінальних договорів. Вони також висловили впевненість, що найближчим часом вдасться досягти конструктивного результату.

Переговори тривали протягом 19 грудня за участю міністра економіки та енергетики ФРН Петера Альтмаєра. Також у них узяли участь керівник НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко та очільник російського "Газпрому" Олексій Міллер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми дуже якісно відпрацювали остаточний протокол рішення", - Оржель про переговори з РФ щодо транзиту газу