Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано поруч населеного пункту Троїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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"Вчора, 19 грудня, в результаті ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що з початку поточної доби російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по оборонцям Невельського та Славного.

"Втрат з нашого боку не було", - повідомили в пресцентрі ОС.