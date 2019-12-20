Сина першого президента Грузії важко поранили в Тбілісі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють грузинські ЗМІ.

За їхньою інформацією, Цотне Гамсахурдія поранений і доставлений у лікарню.

Про деталі події і стан Гамсахурдії-молодшого поки не повідомляється.

У МВС Грузії підтвердили цю інформацію журналістам. Зокрема, у відомстві надали короткий коментар про те, що за фактом розпочато розслідування за статтею 19-108 Кримінального кодексу Грузії (спроба навмисного вбивства).

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Пізніше грузинська телекомпанія "Руставі-2" повідомила, що стан сина першого президента Грузії важкий.

За даними телекомпанії, яка посилається на лікарів однієї з тбіліських клінік, куди був доставлений Гамсахурдія, йому проводять складну операцію, він отримав кілька проникаючих поранень, імовірно холодною зброєю в ділянку грудей.

Тим часом, старший брат Гамсахурдії Костянтин розповів журналістам, що на цьому етапі утримається називати будь-які версії події.

"За попередніми даними, як мені сказали, це був гострий предмет. Поранення досить небезпечне", - сказав він.

Як розповіли журналістам очевидці події, перед тим, як Гамсахурдію було поранено, на вулиці почалася бійка. За їхніми словами, коли перехожі підбігли до пораненого Гамсахурдії, нападники вже зникли. Вони також розповіли, що у нього була пробита голова, і було поранення у ділянці шиї.

Представник громадського руху "Лело" Кетеван Енукідзе зі свого боку розповіла журналістам, що раніше вона чула від самого Гамсахурдії, що він побоюється за своє життя.

"Минулого року в грудні Цотне мені сказав, що знаю точно, що моя ліквідація, можливо, входить до чиїхось планів, і точно знаю, що мене через це вб'ють", - сказала вона, висловивши припущення, що, можливо , побоювання Гамсахурдії були пов'язані з його спробами домогтися доведення до кінця розслідування смерті його батька.