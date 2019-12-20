Ми поки не знаємо мотиву і замовників, - заступник голови МВС Геращенко щодо справи про вбивство Шеремета

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив в інтерв'ю "Фактам", передає Цензор.НЕТ.

"Ми поки не знаємо мотиву і не знаємо замовників", - сказав Геращенко, відповідаючи на запитання, чому об'єктом злочину став саме Шеремет.

Коментуючи оприлюднені 12 грудня записи телефонних розмов, Геращенко уточнив, що "ми видали на брифінгу те, що могли".

"Це лише кілька відсотків від усього масиву інформації. У слідства є записи сотень годин розмов різних людей, що дозволяє робити певні висновки", - зазначив він.

За його словами, найвагомішим доказом у справі стали висновки зарубіжних експертів, які підтвердили думку їхніх українських колег, про те, що хода та рухи ветерана АТО Андрія Антоненка і лікаря і волонтера Юлії Кузьменко збігаються з ходою жінки і чоловіки, зображених на камерах відеоспостереження біля машини Шеремета.

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"Це дозволило з'єднати воєдино безліч інших непрямих доказів і прийняти рішення про пред'явлення їм підозри. Якби експерти не зробили висновок про високий ступінь схожості рухів кілерів і підозрюваних, цього не було б ... Якби експерти не підтвердили, що хода Кузьменко та Антоненка схожа з ходою вбивць, їх ніхто не чіпав би, вони жили б і далі своїм життям. "Ріффмастер" продовжував би зберігати вдома половину міни МОН-50", - повідомив Геращенко.

Відповідаючи на питання, чи може головним аргументом бути хода, Геращенко наголосив, що її неможливо підробити.

"Хода є своєрідним аналогом відбитків пальців. Експертизу проводили не за кількома секундам руху. За всіма підозрюваними велася дозволене судом стеження, їх записували з самих різних ракурсів", - сказав він.

Також, відповідаючи на питання, чи співпрацюють підозрювані зі слідством, він уточнив, що їм запропоновано дати щиросерді свідчення і піти на угоду.

"Скажу прямо: у нас немає заяв підозрюваних, записаних на мобільний телефон або на відеокамеру, або їхніх постів у Facebook про те, що вони збиралися вбивати Шеремета", - зазначив Геращенко.

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Він додав, що слідство цікавить, хто виготовив вибуховий пристрій, встановлений під машиною Шеремета: "у нас є підозра; чекаємо, може, ця людина зізнається".

Він нагадав, що поліція в ході розслідування вилучила записи з сотень відеокамер, крім чотирьох, і що працівники ресторанів та інших закладів, де були ці чотири камери, говорили, що їх зняли співробітники СБУ.

"Коли слідчі звернулися в СБУ і попросили передати ці відеокамери нам, там відповіли щось невиразне. Загалом, записи загубилися. Потім записи з однієї з камер спливли в журналістському розслідуванні Дмитра Гнапа", - додав Геращенко.

Він уточнив, що, крім цього, є ще три відео, які кудись пропали.

"Причому там записи з дуже хороших ракурсів, можна було б щось розгледіти. Тому міністр внутрішніх справ звернувся до глави СБУ Баканова з проханням провести службову перевірку і встановити, хто знімав ці відеокамери, чому записи не були передані в поліцію і так далі" , - підкреслив він.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".