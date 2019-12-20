Суд скасував нічний домашній арешт для заступника начальника київської митниці Тупальського

"За результатами судового розгляду колегія суддів вирішила скасувати запобіжний захід підозрюваному у вигляді домашнього арешту в нічний час доби та відмовити детективам Національного антикорупційного бюро України в задоволенні клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомляє пресслужба ВАКС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, 26 листопада співробітники НАБУ і САП затримали десятьох осіб за підозрою в злочинах, пов'язаних із порушенням митного законодавства. Серед них - семеро співробітників органів митного контролю. Заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський у Facebook повідомив, що в нього вдома відбуваються обшуки.

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За припущеннями ЗМІ, обшуки та затримання пов'язані зі "справою Альперіна".

Увечері того самого дня президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook повідомив, що під час спеціальної операції з виявлення корупціонерів на митниці втік один із фігурантів справи, підприємець Вадим Альперін. Він закликав усіх допомогти з пошуками зловмисника і повідомляти наявну інформацію про його місцезнаходження на гарячу лінію НАБУ.

Через певний час Андрій Федур, який є адвокатом оголошеного в розшук Альперіна, написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що його клієнт 27 листопада прийде на допит до САП. 27 листопада детективи НАБУ повідомили про підозру десятьом фігурантам справи. Того самого дня було затримано Альперіна, котрий прийшов до САП. 28 листопада йому вручили повідомлення про підозру. 29 листопада Вищий антикорупційний суд (ВАС) обрав Альперіну запобіжний захід у вигляді арешту, було призначено заставу розміром 70 млн грн. Того самого дня під нічний домашній арешт відправили Тупальського. 3 грудня Альперін вийшов із СІЗО, сплативши заставу.

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