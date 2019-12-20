Легалізація видобутку бурштину поповнюватиме держбюджет, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Усі земельні питання з доступу до покладів бурштину буде врегульовано.За незаконний видобуток бурштину передбачається сувора кримінальна відповідальність", - зазначив Олексій Гончарук.

Законопроєктом врегульовуються земельні питання доступу до покладів бурштину, забезпечується сувора відповідальність за недотримання вимог рекультивації землі та обов’язок компенсації понесених втрат. Дозволи на видобуток продаватимуться виключно на аукціоні.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт №2240 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання видобутку бурштину".