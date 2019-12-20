Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
20.12.19 10:09

Манюров, який напав на ФСБ, легально мав нарізний карабін: "Виходить, що держава йому повністю довіряла"

Тренер стрілецького клубу ДОСААФ Олег Солович, у якого займався Євген Манюров, який відкрив стрілянину на Великій Луб'янці біля будівлі ФСБ 19 грудня, за даними ЗМІ, легально мав нарізний карабін.

Манюров, який напав на ФСБ, легально мав нарізний карабін: "Виходить, що держава йому повністю довіряла"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta.ru.

Викладач зазначив, що чоловік погано стріляв.

За словами тренера, Манюров займався в клубі три місяці.

"Спілкувався нормально, от тільки на заняття ходив у такому довгому чорному плащі з капюшоном", - розповів Солович.

Тренер додав, що Манюров легально мав нарізний карабін калібру 7,62 мм.

"Виходить, що держава йому повністю довіряла, якщо видала нарізну зброю. На цій підставі ми його і вчили стрільбі", - додав Солович.

Нагадаємо, 19 грудня невідомий відкрив стрілянину біля будівлі ФСБ у центрі столиці Росії, його вбили. Унаслідок його дій постраждали п'ятеро осіб, а також загинув співробітник правоохоронних органів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ялинкопад" у Росії: в низці міст РФ вітер повалив новорічні ялинки. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100