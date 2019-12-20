Манюров, який напав на ФСБ, легально мав нарізний карабін: "Виходить, що держава йому повністю довіряла"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta.ru.
Викладач зазначив, що чоловік погано стріляв.
За словами тренера, Манюров займався в клубі три місяці.
"Спілкувався нормально, от тільки на заняття ходив у такому довгому чорному плащі з капюшоном", - розповів Солович.
Тренер додав, що Манюров легально мав нарізний карабін калібру 7,62 мм.
"Виходить, що держава йому повністю довіряла, якщо видала нарізну зброю. На цій підставі ми його і вчили стрільбі", - додав Солович.
Нагадаємо, 19 грудня невідомий відкрив стрілянину біля будівлі ФСБ у центрі столиці Росії, його вбили. Унаслідок його дій постраждали п'ятеро осіб, а також загинув співробітник правоохоронних органів.