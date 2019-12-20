Манюров, який напав на ФСБ, раніше працював охоронцем у посольстві ОАЕ і в компанії, пов'язаній з ветеранами-спецпризначенцями ФСБ "Вимпел"

Увечері 19 грудня, коли президент Росії Володимир Путін слухав у Кремлівському палаці концерт, присвячений Дню працівника органів безпеки, на будівлю ФСБ на Луб'янці було скоєно напад. У перестрілці загинув один співробітник спецслужби, ще п'ять осіб, серед яких один цивільний, були поранені. Спочатку повідомлялося, що нападників було троє, але потім їхня кількість скоротилася до одного. Нападник був убитий спецназом. Офіційної інформації про нього як і раніше немає, проте ЗМІ, що спеціалізуються на кримінальній тематиці, називають його ім'я. За їхньою інформацією, це 39-річний житель підмосковного Подольська Євген Манюров, який був юристом за освітою, намагався займатися бізнесом і захоплювався стрільбою, пише ВВС, передає Цензор.НЕТ.

Манюров працював у приватних охоронних підприємствах, повідомляють РЕН ТВ і "Комсомольська правда". Батько Манюрова розповів телеграм-каналу "112", що той, зокрема, охороняв посольство Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Батько "луб'янського" стрілка Фатіх Манюров розповів, що давно не спілкувався з сином. Називає його "похмурим". Після розлучення з дружиною в 1981 році, спілкувався з Євгеном дуже рідко. Син розповідав, що працює охоронцем у посольстві Арабських Еміратів. Батько навіть почав помічати, що у Євгена з'явився східний акцент. Але до кінця не вірив, що син там працює. Євген Манюров розповідав батькові, що мріє стати майстром спорту зі стрільби", - повідомляється в телеграмі.

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При цьому КП цитує слова матері Манюрова про те, що останнім часом син ніде не працював і "спілкувався з якимись арабами по телефону" англійською (сама жінка англійської не знає).

"Останні роки він працював відразу в декількох охоронних фірмах, але потім звідусіль звільнився. Останнім часом не працював, спілкувався з якимись арабами по телефону, я нічого не розуміла, про що, адже говорив він з ними англійською", - каже жінка.

Видання Baza з посиланням на матір пише, що та дізналася про звільнення сина випадково: 19 грудня він не приїхав додому, і вона подзвонила його колезі.

За словами матері, син у дитинстві захоплювався боксом і рукопашним боєм, в армії не служив, добре знав англійську, не мав близьких друзів, дружини і дітей. Він не курив і не пив, але останнім часом у нього було "якесь збудження", додала вона.

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"Я помічала, що у нього якесь збудження було останнім часом. Не палив і не пив взагалі. Навіть чай і каву не пив. Пив тільки чай з лимоном, заварену шипшину і журавлину від нирок. У нього не було вільного часу - у нього робота і хобі", - розповіла вона.

Інтерв'ю у матері Манюрова взяла кореспондентка Baza Анна Нікітіна. Вона опинилася в квартирі жінки раніше за слідчих і перебувала там, коли вони прийшли з обшуком. Після цього Нікітіна перестала виходити на зв'язок. Вона зв'язалася з редакцією через п'ять годин, розповіла, що її жорстко затримали, заборонили будь-кому дзвонити і залишати квартиру. За словами Нікітіної, близько восьмої години ранку слідчі поїхали в Москву, забравши з собою матір Манюрова. Саму Нікітіну відпустили.

Пізніше Baza повідомила, що одним з ПОП (приватних охоронних підприємств), в яких працював Манюров, був "Вимпел-резерв". До 2010 року співвласником цієї фірми був колишній глава групи спецпризначення "Вимпел" (зараз управління "В" Центру спеціального призначення ФСБ) Борис Бєсков. "Вимпел-резерв" виступав засновником асоціації ветеранів і співробітників розвідки спеціального призначення "Вимпел-союз" (ліквідована в 2015-му).

"Слідчі зараз з'ясовують мотиви Манюрова і його зв'язки. Можливо, у стрільця був конфлікт з кимось із членів асоціації "Вимпел-резерв", який в результаті і вилився в стрілянину і привів до загибелі співробітника ФСБ", - зазначає видання.

У Москві ввечері, 19 грудня, було скоєно напад на будівлю ФСБ, розташовану на Луб'янській площі. Спочатку журналісти з посиланням на саму ФСБ повідомляли, що нападників було троє; потім ці відомості спростували, а офіційна кількість нападників скоротилася до одного. У перестрілці на Луб'янці загинув один співробітник ФСБ і були поранені ще п'ятеро осіб, причому двоє з них - важко. Один з потерпілих - цивільний, у нього легке поранення. Інцидент не кваліфікується як теракт, причини трагедії незрозумілі. Перестрілка сталася після великої щорічної пресконференції Володимира Путіна - в години, коли президент був у Кремлівському палаці на концерті, присвяченому дню ФСБ; він відзначається 20 грудня.