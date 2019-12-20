40 осіб просять виключити їх з обмінних списків - не хочуть повертатися в "Л/ДНР", - російський "КомерсантЪ"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російський "КоммерсантЪ".

Як пише видання, додаткову проблему в переговорах про новий "великий обмін" полоненими між Києвом і "Л/ДНР" описали два джерела в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на сході України.

За словами одного з них, близько сорока осіб з-поміж тих, кого українська сторона готувалася передати Донецьку і Луганську, відмовилися брати участь в обміні і повертатися в ОРДЛО. Співрозмовник не назвав усіх причин відмов, зазначивши лише, що серед відмовників є як ті, хто не хоче повертатися в непідконтрольні Києву райони Донбасу, так і ті, хто бажає відбути призначене покарання і тим самим закрити питання кримінального переслідування в Україні.

Як зазначає видання, вимога Луганська "очистити" всіх, хто підлягає обміну, стала однією з причин того, що 18 грудня на засіданні ТКГ не вдалося узгодити проведення "великого обміну" до кінця року.

Друге джерело також підтвердило інформацію про відмовників, не назвавши їхню кількість. "Це їхнє право не обмінюватися. Їх ніхто не змушує переїжджати. Для нас важливо, щоб була очистка. Щоб усі норми були дотримані і людина була звільнена і користувалася рівними правами, як усі інші громадяни, - сказав він. - Чи залишиться вона на території, підконтрольній Києву, чи приїде до нас - вона може розпоряджатися своєю долею самостійно. Важливо, щоб її не примушували відмовитися від обміну. ​​Це має бути підтверджено".

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За інформацією "Ъ", спочатку під час переговорів про обмін йшлося про те, щоб перевірку добровільності відмови, яку запросили в ОРДЛО, здійснили представники Міжнародного Червоного хреста. Однак окупаційна влада "Л/ДНР" виступила проти цього і наполягла на тому, щоб перевірку здійснив координатор підгрупи ТКГ з гуманітарних питань (який займається, зокрема, проблемою обміну) Тоні Фріш.

"У нас є довіра до Тоні Фріша. Він як арбітр, який підтвердить, що відмовник приймав рішення про вихід з обміну сам, нас влаштовує", - пояснив інформований співрозмовник.

Пан Фріш, повідомив один зі співрозмовників видання, зможе розпочати перевірку, яка передбачає зустрічі з відмовниками, тільки після католицького Різдва, яке відзначається 25 грудня.

Як повідомлялося, ВР 320 голосами продовжила на рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на три роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України".

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Зокрема, стаття 10 цього закону (прикінцеві положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізують виключно органи місцевого самоврядування, що будуть обрані на позачергових виборах. У цій статті також прописано умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, серед умов - виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, спостереження за виборами, зокрема представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму та свободи агітації.

Згодом Верховна Рада неодноразово подовжувала на рік термін дії цього закону. Так, 4 жовтня 2018 року парламент України підтримав президентську законодавчу ініціативу, якою особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО буде введено з дня набуття чинності відповідним законом терміном до 31 грудня 2019 року.

9 грудня 2019 року за підсумками зустрічі у "нормандському форматі" у Парижі президентів України, Франції, РФ - Володимира Зеленського, Еммануеля Макрона, Володимира Путіна, а також канцлера ФРН Ангели Меркель глава Української держави повідомив: "Закон чинний буде внесено (до Верховної Ради, – ред.) на продовження, так. Нам простіше зараз продовжити цей законопроєкт, і потім внести пізніше "формулу Штайнмаєра", бачачи певні кроки з того боку, що ми наближаємося до деескалації".