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20.12.19 10:47

ГПУ збирається звільнити слідчих у справах Майдану. Після цього їх перехід в ДБР буде неможливий, - адвокатка Закревська

Адвокатка сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська повідомила, що, за її інформацією, в ГПУ планують звільнити всіх слідчих у справах Майдану, не дочекавшись підписання президентом Володимиром Зеленським закону №2116 про реформу ДБР. Якщо це станеться, їх швидкий і безперешкодний перехід у Держбюро розслідувань стане неможливий.

ГПУ збирається звільнити слідчих у справах Майдану. Після цього їх перехід в ДБР буде неможливий, - адвокатка Закревська

Про це Закревська повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора дізналась, что в ГПУ не збираються чекати підписання закону 2116, який дозволить перевести слідчих і прокурорів по Майдану з ГПУ в ДБР. За моєю інформацією, на понеділок керівник департаменту кадрової служби Тарас Дунас готує накази на звільнення слідчих і прокурорів, які після звільнення вже не зможуть потрапити в ДБР і продовжити (поновити) розслідування справ Майдану", - написала вона.

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Закревська також звернулася до генпрокурора Руслана Рябошапки з проханням прокоментувати цю інформацію.

ГПУ збирається звільнити слідчих у справах Майдану. Після цього їх перехід в ДБР буде неможливий, - адвокатка Закревська 01

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