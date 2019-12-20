ГПУ збирається звільнити слідчих у справах Майдану. Після цього їх перехід в ДБР буде неможливий, - адвокатка Закревська

Про це Закревська повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора дізналась, что в ГПУ не збираються чекати підписання закону 2116, який дозволить перевести слідчих і прокурорів по Майдану з ГПУ в ДБР. За моєю інформацією, на понеділок керівник департаменту кадрової служби Тарас Дунас готує накази на звільнення слідчих і прокурорів, які після звільнення вже не зможуть потрапити в ДБР і продовжити (поновити) розслідування справ Майдану", - написала вона.

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Закревська також звернулася до генпрокурора Руслана Рябошапки з проханням прокоментувати цю інформацію.