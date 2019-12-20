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20.12.19 10:57

ТКГ протягом місяця узгодить створення нових КПВВ на Донбасі, - заступник глави МЗС Боднар

Нові пункти пропуску через лінію розмежування на Донбасі Тристороння контактна група має узгодити протягом місяця.

ТКГ протягом місяця узгодить створення нових КПВВ на Донбасі, - заступник глави МЗС Боднар

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це під час години запитань до уряду в парламенті заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

"Передбачається, що в межах Тристоронньої контактної групи в 30-денний термін буде досягнуто домовленості про нові пункти пропуску через лінію розмежування", - заявив Боднар.

Нагадаємо, раніше глава Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що члени незаконного збройного формування "ЛНР", які контролюють частину області, погодилися відкрити в Золотому пункт пропуску.

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