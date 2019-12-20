Суд переніс розгляд апеляції на арешт Кузьменко на 24 грудня: адвокат, підозрювана і слухачі відмовляються залишати зал засідання. ФОТО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

В Апеляційному суді почався розгляд апеляції у справі Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета.

Кузьменко доставили в зал суду. Однак прокурори не з'явилися на засідання.

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Адвокат Кузьменко Влад Добош заявив, що не вийде із залу суду, якщо засідання перенесуть. Також заявив, що "не виїде звідси" Юлія Кузьменко.

Однак колегія суддів, у складі Фрич, Сливи і Мельника, ухвалили рішення перенести засідання на 24 грудня.

Присутні вільні слухачі заявили, що також не вийдуть із залу суду.

Адвокат Кузьменко телефонує Генпрокурору Руслану Рябошапці, однак, за словами захисника, він збиває дзвінок.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".