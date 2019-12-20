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20.12.19 11:22

Суд переніс розгляд апеляції на арешт Антоненка на 23 грудня

Апеляційний суд Києва переніс розгляд апеляції на арешт підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета сержанта ССО Андрія Антоненка (Ріфмастера).

Суд переніс розгляд апеляції на арешт Антоненка на 23 грудня

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Розгляд апеляції перенесли на 23 грудня на 13.20.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

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