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20.12.19 11:34

Про відновлення залізничного сполучення з ОРДЛО поки не йдеться, - заступник глави МЗС Боднар

Заступник глави МЗС України Василь Боднар заявив, що про відновлення залізничного сполучення з окупованими районами Донецької і Луганської областей поки не йдеться.

Про відновлення залізничного сполучення з ОРДЛО поки не йдеться, - заступник глави МЗС Боднар

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив під час години запитань до уряду.

"Про залізничне сполучення поки не йдеться. Йдеться тільки про відкриття додаткових пунктів пропуску для гуманітарних потреб. І таке доручення отримала Тристороння контактна група, вона над цим працює", - сказав Боднар.

На питання про те, коли будуть відкриті додаткові пункти пропуску в Золотому, Щасті і Деміно-Олександрівську, заступник міністра сказав, що готовність України в цьому питанні є, проте це треба узгодити з іншою стороною конфлікту.

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"Це треба узгодити, щоб не було зриву з тієї сторони, тому що з нашого боку готовність є", - пояснив Боднар.

Раніше стало відомо, що глава МЗС України Вадим Пристайко не виключає відкриття залізничного КПВВ на лінії зіткнення з окупованими територіями Донбасу.

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