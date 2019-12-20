Свого часу Москва була підпорядкована Києву. І хто кому належав? - заступник міністра закордонних справ Боднар щодо заяви Путіна про "споконвічно російське" Причорномор'я

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив виступаючи з трибуни Верховної Ради України під час години запитань до уряду в п'ятницю.

"Ми однозначно засуджуємо будь-які спроби РФ зазіхати на територіальну цілісність України. Заява буде сьогодні. Ми однозначно це засуджуємо, і жоден наратив Путіна, і жодні його вигадки не працюватимуть для нас. Більше того, звернімося до історії - хто кому належав? Колись свого часу Москва була підпорядкована Києву. Тож давайте говорити про коріння, а не про наслідки", - сказав він.

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Він зазначив, що також сподівається на те, що результати скайп-конференції учасників Тристоронньої контактної групи приведуть до звільнення до 31 грудня українських полонених.

"Над цим працює переговорна група, немає жодної зради, робота ведеться. Я думаю, ми цю роботу завершимо", - додав Боднар.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін назвав Причорномор'я "споконвічно російською територією", з якою треба "розібратися".