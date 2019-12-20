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20.12.19 11:44

Свого часу Москва була підпорядкована Києву. І хто кому належав? - заступник міністра закордонних справ Боднар щодо заяви Путіна про "споконвічно російське" Причорномор'я

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив, що МЗС України засуджує заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що нібито східна частина України і все Причорномор'я - це "споконвічні російські території".

Свого часу Москва була підпорядкована Києву. І хто кому належав? - заступник міністра закордонних справ Боднар щодо заяви Путіна про "споконвічно російське" Причорномор'я

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив виступаючи з трибуни Верховної Ради України під час години запитань до уряду в п'ятницю.

"Ми однозначно засуджуємо будь-які спроби РФ зазіхати на територіальну цілісність України. Заява буде сьогодні. Ми однозначно це засуджуємо, і жоден наратив Путіна, і жодні його вигадки не працюватимуть для нас. Більше того, звернімося до історії - хто кому належав? Колись свого часу Москва була підпорядкована Києву. Тож давайте говорити про коріння, а не про наслідки", - сказав він.

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Він зазначив, що також сподівається на те, що результати скайп-конференції учасників Тристоронньої контактної групи приведуть до звільнення до 31 грудня українських полонених.

"Над цим працює переговорна група, немає жодної зради, робота ведеться. Я думаю, ми цю роботу завершимо", - додав Боднар.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін назвав Причорномор'я "споконвічно російською територією", з якою треба "розібратися".

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