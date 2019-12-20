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20.12.19 12:02

"Немає ніякої "зради". Робота ведеться": заступник голови МЗС Боднар сподівається, що до 31 грудня вдасться домовитися про обмін полоненими

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар сподівається, що до 31 грудня в рамках скайп-конференції Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі вдасться домовитися про обмін утримуваними особами.

"Немає ніякої "зради". Робота ведеться": заступник голови МЗС Боднар сподівається, що до 31 грудня вдасться домовитися про обмін полоненими

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН",  про це він заявив під час години запитань до уряду.

"Я також сподіваюся, що результати скайп-конференції приведуть до звільнення до 31 грудня наших заручників, і хлопці будуть вдома", - зазначив Боднар.

Він сказав, що цим займається переговорна група.

"Немає ніякої "зради". Робота ведеться. Я думаю, ми цю роботу завершимо", - додав заступник міністра.

Також він зазначив, що переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську 18 грудня щодо обміну утримуваними особами були зірвані.

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"Те, що в Мінську не вдалося домовитися, буде продовжено в рамках скайп-конференції про звільнення заручників", - сказав Боднар.

Як повідомлялося, на зустрічі ТКГ в Мінську 18 грудня не вдалося дійти згоди щодо звільнення утримуваних осіб. Українська сторона, відповідно до досягнутої в рамках саміту "нормандської четвірки" домовленості, наполягає на обміні всіх на всіх, однак під час зустрічі ТКГ не вдалося узгодити списки утримуваних осіб.

Нагадаємо, відеоконференцію Тристоронньої контактної групи щодо звільнення утримуваних в ОРДЛО осіб перенесли на 23 грудня.

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