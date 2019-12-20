Ми хотіли чесних правил, але лобісти грального ринку вирішили, що вони сильніші, - нардеп Мотовиловець про рішення Кабміну щодо лотерей

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми мали намір ввести чіткі і прозорі правила, єдині для всіх, але лобісти тіньового грального ринку вирішили, що вони сильніші і зроблять так, як звикли. Ну що ж. Ми закриваємо всі гральні салони по всій країні", - зазначив Мотовиловець.

Нардеп підкреслив, що всім, хто ставить під сумнів право влади на силу, це "буде несподіваним уроком, важким, болючим, але важливим".

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Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила голосування за законопроект №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Після цього уряд унеможливив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.