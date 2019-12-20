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20.12.19 12:18

Ми хотіли чесних правил, але лобісти грального ринку вирішили, що вони сильніші, - нардеп Мотовиловець про рішення Кабміну щодо лотерей

Нардеп Мотовиловець прокоментував рішення уряду про виключення можливості поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Ми хотіли чесних правил, але лобісти грального ринку вирішили, що вони сильніші, - нардеп Мотовиловець про рішення Кабміну щодо лотерей

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми мали намір ввести чіткі і прозорі правила, єдині для всіх, але лобісти тіньового грального ринку вирішили, що вони сильніші і зроблять так, як звикли. Ну що ж. Ми закриваємо всі гральні салони по всій країні", - зазначив Мотовиловець.

Нардеп підкреслив, що всім, хто ставить під сумнів право влади на силу, це "буде несподіваним уроком, важким, болючим, але важливим".

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Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила голосування за законопроект №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Після цього уряд унеможливив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Ми хотіли чесних правил, але лобісти грального ринку вирішили, що вони сильніші, - нардеп Мотовиловець про рішення Кабміну щодо лотерей 01

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